Les commerçants de Montpellier se préparent à rouvrir leurs portes

Ce n'est pas encore le déconfinement mais ça y ressemble un peu. A partir de samedi tous les magasins dit "non essentiels" vont pouvoir rouvrir leurs portes. La fin de leur fermeture administrative aura finalement été avancée. Une réouverture rendue possible avec la décrue de l’épidémie de Covid-19.

"La bonne nouvelle c'est que cette réouverture se fasse samedi et pas le 1er décembre comme prévue initialement. On est tous très contents et on attend nos clients avec impatience", Marie Cadillac responsable d'un magasin de chaussures au Polygone à Montpellier (Hérault) est ravie. A quelques heures de la réouverture, ses vendeuses s'activent comme dans une fourmilière.

On rentre de la marchandise mais surtout on prépare les offres promotionnelles. Il y a le Black Friday qui arrive le 4 décembre prochain et avant cela le pré Black Friday pour nos clients fidèles. Il faut que la vitrine et les rayons soient alléchants. Un peu comme pour les soldes.

Le gérant du magasin de vins Nicolas , rue de la Loge a eu la chance de rester ouvert pendant ce deuxième confinement mais il n'a pas travaillé autant que d'habitude. " Ces dernières semaines, on a surtout vu les gens du quartier. Avec la réouverture de tous les commerces on va forcément avoir plus de monde. C'est indispensable car pour moi décembre représente un quart de mon chiffre d'affaire annuel" précise Patrice Orset.

Une jauge de 8m2 par client

Jean Gaillard qui tient une boutique de vêtements pour hommes près de la place de la Comédie décore sa vitrine aux couleurs de Noel et rappelle à son personnel les consignes sanitaires :

La boutique fait 120 m2 donc on pourra recevoir 10 clients au maximum en même temps, au delà, la porte sera fermée. Les clients attendront à l'extérieur.

Dans le salon Parten'Hair près de la préfecture, Isabelle Maffre a ressorti la tondeuse, elle coupe les cheveux de son collègue. Ils seront tout beaux et fin prêts pour la reprise "nous avons fait quelques aménagements pour répondre au protocole sanitaire, par exemple, le vestiaire a été déplacé à l'entré du salon, les clients ne touchent à rien. De toute façon, tout sera désinfecté après chaque passage y compris la poignée de la porte". Pour ce premier jour il n'y aura sans doute pas de place pour tout le monde "malheureusement on ne peut pas faire plaisir à tout le monde en même temps, les premiers qui appellent seront les premiers servis" conclut-elle.

