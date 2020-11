Les commerçants de Moselle rassemblés devant la Préfecture à Metz demandent une ré-ouverture le 27 novembre

Une centaine de commerçants, artisans et chefs d'entreprises se sont rassemblés ce vendredi devant la Préfecture de Metz pour exprimer leur colère et leur détresse d'être contraints à fermer boutique. L'Union des Entreprises de Moselle (UE57) réclame la ré-ouverture des commerces sans délai.

Ils ont besoin d'une perspective, de messages clairs pour se voir sortir du tunnel. Les commerçants de biens considérés comme "non-essentiels", contraints à la fermeture de leur boutique pendant le confinement, se sont rassemblés ce vendredi devant la préfecture de Metz pour réclamer " le droit de travailler ".

Ce dont nous avons besoin c'est une date - Jean Poulallion, président de l'UE57

Couvre-feu privilégié

Jean Poulallion, président de l'UE57, alertre sur la détresse psychologique qui touche les gérants d'entreprises et les indépendants : " Naviguer à vue, de 15 jours en 15 jours, c'est intenable pour les nerfs ".

L'organisation préconise un couvre-feu généralisé plutôt que du stop and go, c'est à dire " déconfiner et reconfiner en permanence ". Pour le défenseur des intérêts des petites et moyennes entreprises, " on va devoir apprendre à vivre avec ce virus, on ne peut pas imaginer que l'économie soit confinée de manière continue ".

On aurait pu faire autrement - Thierry Hory , maire de Marly

Ce que les indépendants réclament avant tout, c'est le droit de travailler : " Ils ne veulent pas être aidés, ils veulent se soutenir eux-même en exercant leur métier ", s'exclame Jean Poulallion.

Une revendication partagée par la plupart des manifestants rassemblés comme Céline, qui a calculé avoir travaillé seulement six mois sur 12 cette année dans son restaurant à Metz : " On est là alors qu'on devrait tous être au boulot, ce sont nos meilleures périodes ", s'exclame-t-elle.

Bien sûr qu'on est à bout - Céline, restauratrice

Les commerces revendiquent leurs efforts de mise en oeuvre de stricts dispositifs sanitaires dans leurs boutiques © Radio France - Natacha Kadur

Elle rejoint la colère de ses collègues indépendants qui se sentent stigmatisés : " On est les mauvais citoyens, chez nous il y a du monde, mais ce sont des lieux sociaux où on peut refaire le monde aussi " complète-elle.

Pour Jean Poulallion, la décision d'Amazon de reporter l'opération du Black Friday au 4 décembre ne présage rien de bon et laisse penser qu'il va falloir encore attendre un peu avant un retour à la normale.

Ils réclament une ré-ouverture de tous les commerces le vendredi 27 novembre, pour être prêts à travailler les quatre dimanches du mois de décembre, une période cruciale pour rattraper les pertes engendrées par ces semaines de non-activité.

