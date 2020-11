Les commerçants de Nancy dans l'attente des annonces de Jean Castex

Les commerçants auront un oeil ou une oreille sur la conférence de presse de Jean Castex ce jeudi 12 novembre. Le premier ministre doit faire le point sur le confinement. Il ne devrait pas annoncer la réouverture immédiate des commerces mais pourrait fixer un cap. Un cap très attendu par les commerçants rencontrés à Nancy.

à lire aussi Reconfinement : le retrait en boutique se développe à Nancy

Le 1er décembre, pas plus tard

Des professionnels qui ont coché sur leur calendrier la date du 1er décembre, date évoquée par le gouvernement. "C'est essentiel, il faut que ça se passe le 1er décembre", abonde Johanne Douard, à la tête de la boutique de prêt-à-porter "by Cracotte" rue d'Amerval :

"On ne peut ne pas travailler et avoir notre chiffre sur le mois de décembre. Ca correspond à 20% de mon année."

Pas de problème pour elle s'il ne faut accueillir que deux clientes à la fois dans sa boutique sur trois niveaux. L'essentiel, c'est d'ouvrir et pas plus tard que le 1er sinon ce sera l'embouteillage.

Accord pour un protocole encore plus strict

Même sentiment à quelques mètres de là chez Virginie Lamiraux. Elle dirige la boutique "Bloom" qui vend des produits de beauté notamment. Les commerçants indépendants sont plus souples, selon elle, pour s'adapter à un protocole sanitaire très serré :

"On a davantage de contrôle sur ce qu'il se passe au niveau sanitaire que sur des grandes surfaces. Depuis le déconfinement, ce n'était que trois clients maximum ici."

Au delà du chiffre d'affaires, c'est aussi le contact qui manque à cette commerçante : "communiquer que via les réseaux sociaux avec les clients, c'est un frustrant. On fait ça aussi pour la relation qui s'instaure entre nous et les clients."