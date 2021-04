Les commerçants de Quimper se préparent pour la réouverture le 19 mai

Annie ne chôme pas dans sa boutique de vêtements pour enfants, rue Kéréon, à Quimper : "On met en stock les maillots de bain, les chapeaux. Toute la collection été que l'on a reçue pendant la fermeture, histoire que le magasin soit nickel". Depuis quelques jours, elle prépare sa boutique à l'arrivée des clients, prévue le 19 mai, en faisant l'inventaire ou en répertoriant tous les nouveaux produits.

Il faut également "enregistrer les nouveautés, créer un code et puis les entrer dans le stock", explique Christelle Léo-Marchand, de l'Echoppe Bretonne, "on a de nouvelles choses à faire découvrir, de nouveaux créateurs. Il y aura évidemment de quoi satisfaire les curieux. Bienvenue prochainement !"

Grand ménage de printemps

Outre la marchandise, il faut aussi passer par la case nettoyage. C'est le cas pour la patronne du Cooper J, un restaurant rue du Frout : "C'est le grand nettoyage de printemps pour nous. On a fait des travaux dans la cuisine, sur la déco et maintenant, il faut nettoyer toute la poussière en vue de la réouverture. Le programme, c'est dépoussiérage et récurage." Le restaurant ne pourra servir ses clients qu'en terrasse, par table de six personnes maximum.