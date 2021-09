Les commerçants de Saint-Paul-de-Vence veulent être classées en Zone Touristique Internationale

La démonstration sera simple : voiler les boutiques de noir afin de protester contre ce que les commerçants de Saint-Paul-de Vence appellent une injustice: le non-classement de leur village en ZTI, zone touristique internationale. Une action sous forme de première pour le célèbre village. Ce voilage sera accompagné d'une "journée morte" pour appuyer la demande. Il faut savoir qu'en France, moins d'une dizaine de sites ont droit à ce classement. Nice et Cannes l'ont obtenu et ont alors le droit à des jours et horaires d'ouverture élargi, des compensations financières en cas de marasme économique, etc. Saint-Paul-de-Vence, extrêmement visité, veut également en bénéficier. Ce mercredi, la mobilisation sera forte avec une soixantaine d'enseignes sur 100 qui participeront à cette action coup de point.