Les commerçants de Thionville s'affichent en mode téléachat sur les réseaux sociaux

Les commerces non essentiels vont enfin rouvrir ce samedi, après un long mois de confinement. Pour se rappeler au bon souvenir de leurs clients, les commerces thionvillois, en Moselle, s'affichent sur les réseaux sociaux, dans un format particulier : le téléachat !

L'idée est d'inonder les réseaux sociaux de petites vidéos, pour promouvoir leurs produits, et surtout leur réouverture. Dès ce vendredi, sur les pages Facebook et Instagram de la ville de Thionville et de l'Apecet, l'association des commerçants thionvillois, de petits clips vont être diffusés, où chaque commerçant présente ses produits. Une première journée de tournage a eu lieu ce jeudi, à l'espace conférence Scala.

Ambiance détendue

Dans un décor de Noël étincelant, avec sapins et guirlandes, les commerçants se succèdent dans le studio, pour présenter leurs produits. Aucun stress devant la caméra : les animateurs, Romain Dorchy et Edouard Colnot (de l'agence Com Vous Voudrez), arborent fièrement leur pull (moche) de Noël pour détendre l'atmosphère.

Le message est simple : montrer que les commerçants thionvillois sont prêts et motivés pour les achats de fin d'année. Anne-Karine Ivanov est la manager de centre-ville de Thionville : "L'idée est de remettre de l'humain : un centre-ville, ce sont des commerces, avec des vraies gens qui l'animent. Et on peut faire passer ce message avec une note décalée, de l'humour."

Une "réaction citoyenne" après des mois de crise

Il faut dire que les commerçants viennent de traverser une année 2020 exécrable. Ils comptent donc énormément sur les clients pour sauver ce qui peut l'être encore. Les coiffeurs Laurent et Alexandre, par exemple, sont d'attaque pour ce mois de décembre qui s'annonce crucial : "C'est de notre responsabilité d'attirer les clients dans le centre-ville. Mais il faut aussi que les Thionvillois fassent un gros effort, même s'il n'y a pas de marché de Noël : on a fait de superbes vitrines, il faut prendre le temps pour venir les admirer !"

Les commerçants ont tourné des petites vidéos comme un vrai téléachat © Radio France - Julie Seniura

Pour Carole Thil, la présidente de l'Apecet, l'association des commerçants de Thionville, il est aussi primordial de renouer la confiance entre les clients et les commerçants, après ces longs mois de crise : "Pendant le confinement, on a vu sur les réseaux sociaux : Thionville, ville vide, ville morte... Cette campagne, c'est une réaction citoyenne. Le commerçant a besoin du soutien de son client, et le client a besoin du conseil de son petit commerçant".

Au total, une trentaine de commerçants vont inonder les réseaux sociaux avec leurs vidéos. Si d'autres commerçants veulent se lancer, le studio d'enregistrement sera disponible une fois par mois.