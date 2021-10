Les commerçants de Tulle récompensent leur clients pour leur soutien durant la crise sanitaire

C'est un peu un retour d'ascenseur que propose cette semaine l'association de commerçants et artisans du quartier du Trech à ses clients, à Tulle. Le collectif Les Enthousiastes organise une tombola, sous forme de cartes à gratter avec des bons d'achats à gagner, pour les récompenser de leur soutien et leur fidélité durant la crise sanitaire.

Entraide et réseaux sociaux

Durant chaque confinement, les commerçants se sont organisés et entraidés pour continuer à faire tourner leurs boutiques, y compris celles qui ont du fermer et qui n'avaient pas forcément de sites internet configurés pour la vente en ligne. "On a fait des points de distribution sur les commerces qui restaient ouverts, qui redistribuaient les commandes faites à nos voisins" détaille Jean-Paul Chaton, le président de l'association de commerçants et artisans du quartier du Trech. Un véritable point de collecte groupé s'est ensuite monté, avec à chaque moment des informations transmises par les réseaux sociaux, qui ont permis de maintenir le lien avec les consommateurs.

Les clients ont d'ailleurs posté de nombreuses réactions aux publications des commerçants. Ils ont aussi envoyé des mails de soutien. Un gros réconfort pour Les Enthousiastes. "C'était très gratifiant de se sentir soutenu. Ça montre les liens d'amitié qu'on a avec nos clients réguliers" comment Jean-Paul Chaton, qui pour sa part tient une laiterie.

Des clients fidèles et des nouveaux venus

Les clients fidèles ont, pour beaucoup, continué à acheter dans leurs boutiques habituelles et d'autres acheteurs ont découvert ou redécouvert leurs commerces de proximité. "Ça a été des périodes de questionnement où on a remis un peu en perspective tout notre fonctionnement de vie, notamment sur la consommation. Ça a fait éclore de nouvelles manières de consommer."

En guise de remerciement, l'association offre donc des cartes à gratter qui permettent de gagner au total 1.500 euros, à dépenser par petites sommes dans ses commerces adhérents. Un coup de pouce qui permet de rendre la pareille aux acheteurs, souligne Jean-Paul Chaton. "On entend partout que c'est compliqué, car il y a beaucoup de hausses de prix, ça permet aussi de soutenir nos clients dans des périodes où on ils dépensent peut être un peu moins." Et tout le monde y gagne, car ça retombe dans les caisses de ces Enthousiastes commerçants tullistes.