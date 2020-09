Les commerçants des halles d’Avignon lancent leur site de vente en ligne officiellement ce lundi soir. En cette période de crise sanitaire, l’objectif est de se moderniser et de toucher de nouveaux clients.

À partir de ce lundi soir, il sera possible de commander les produits des Halles d'Avignon depuis votre ordinateur ou votre smartphone. L’objectif de ce site de vente en ligne est de s’adapter à de nouveaux modes de consommation.

Une idée née pendant le confinement

Vous y trouverez une vingtaine de commerçants, du poissonnier au traiteur italien, en passant par le fromager ou le primeur. L'idée de ce site de vente en ligne est née pendant le confinement, lorsque les Halles ont dû fermer. Les commerçants des Halles se sont alors organisés pour livrer leurs produits eux-mêmes à leurs clients. Ils ont enregistré jusqu’à 300 commandes par jour.

Nathalie Roucaute est la présidente de l'association des commerçants des Halles. Elle fait partie des porteuses de ce projet. Pour elle, il s'agit de conquérir d'autres publics et de s'adapter à de nouveaux modes de consommation.

"Nous voulons toucher les clients qui n'ont pas la possibilité de venir aux halles, soit pour des questions d'accessibilité, soit pour des questions de temps. On a aussi des gens qui ont peur de sortir, des personnes âgées, à qui l'on veut continuer de rendre service".

Livraison dans un rayon de 20 km

Sur ce site de vente en ligne, vous pourrez commander chez plusieurs commerçants pour une seule livraison dans un rayon de 20 kilomètres autour d'Avignon. Le coût de la livraison est de 2 euros quel que soit le montant du panier et la distance à couvrir.

En plus du service de livraison, les commerçants des halles proposent aussi un service de click and collect. Sur le même principe que la livraison, vous commandez en ligne et vous retirer votre panier directement sur place en quelques minutes.

Le nom de cette nouvelle plateforme de vente en ligne sera dévoilée lundi soir à l'occasion de l'inauguration officielle.

