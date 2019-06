Les commerçants des Halles de Dax déménagent

Les Halles de Dax sont en travaux et les commerçants doivent quitter les lieux. En attendant la fin du chantier, toujours prévu pour 2019 d'après la mairie de Dax, tous les commerçants se sont installés sous un chapiteau situé juste en face des Halles et certains clients se sentent perdus.

Dax, France

C'est dans un grand chapiteau blanc que les commerçants des Halles de Dax se sont installés en attendant la fin des travaux. Pour le moment, la mairie de Dax précise que les commerçants resteront là "au moins 6 mois", c'est à dire jusqu'à la fin de l'année 2019, le temps de terminer les travaux des nouvelles Halles de Dax. Mais après la découverte d'amiante, début mai le chantier prend du retard. Le désamiantage est attendu pour les prochaines semaines mais impossible de donner une date puisque la mairie de Dax attend toujours des documents pour se lancer dans les travaux de dépollution.

Des commerçants heureux de quitter les Halles de Dax

Gérard est maraîcher depuis 20 ans aux Halles de Dax et pour lui, le déménagement dans le chapiteau s'est "bien passé", il est presque heureux d'avoir quitter les Halles, qui avaient bien besoin d'une rénovation selon lui : "Franchement là-bas ( les Halles), on en pouvait plus, _ce bâtiment était devenu tellement obsolète et insalubre qu'il était grand temps d'en partir_".

Ce chapiteau a déjà conquis les commerçants qui ne savaient pas trop à quoi s'attendre, c'est le cas d'Evelyne, elle vend des poulets et des pintades : "Ça bouge, il y a du monde, les gens viennent voir par curiosité et en plus, ce nouvel espace donne envie de rentrer";

Certains clients sont un peu perdus mais ils apprécient le chapiteau

Parmi les habitués qui sont venus dans le nouvel espace de vente des Halles de Dax, il y a Ginette. Elle est au milieu d'une allée et ne retrouve pas son vendeur de canards habituel : "On cherche les commerçants, moi je cherche mon fournisseur de canard mais je ne sais pas où il est. On comprend qu'il faut que les Halles se rénovent et qu'il faut patienter". D'après la mairie de Dax, ce sera "au moins pour 6 mois".