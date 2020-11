Les commerçants du centre de Poitiers vont avoir leur local pour le "click and collect"

Le constat est rude mais lucide : "Pour l'instant, le click and collect, dans le centre-ville de Poitiers, ça ne marche pas". La phrase est lâchée par un commerçant qui souhaite rester anonyme. Mais ses collègues ont tous un son de cloche assez proche.

La vente à emporter avec commande sur Internet ? "C'est pas dingue. Moralement, financièrement, tout le monde est dans la difficulté. Les gens n'ont pas la tête à consommer" avoue Jean-Baptiste Genevoix, patron du restaurant corse A Casa. "On fait plus ça pour rendre service, garder le contact avec les clients et pour s'occuper l'esprit dans ces temps très difficiles."

Une maison du commerce pour centraliser les achats sur Internet

Si chez les libraires, on estime que les commandes "sont au rendez-vous", il y a aussi une forme de frustration. "La vente sur Internet, ce n'est pas notre métier à la base" concède Christine Drugmond, la gérante de la Belle Aventure. Pour sa consœur Véronique Gauduchon, de la Bruyère Vagabonde, le click and collect, "c'est très chronophage. Je suis seule, j'y passe beaucoup plus de temps. Entre la réception de la commande, la réponse au client, le mail au fournisseur... Samedi, j'ai travaillé jusqu'à 23h. Et pour un chiffre d'affaires bien moindre. Mais au moins, on est pas à zéro comme en avril. Et on a le sentiment d'aider nos clients à traverser cette triste période".

Pierre-Marie Moreau, président de Poitiers Le Centre, veut en profiter pour fédérer et accélérer sur la question du commerce électronique. Il travaille à des solutions avec la ville. Exemple ? "La mairie de Poitiers nous octroie son local commercial de la rue des Grandes Ecoles en face du magasin Foot Locker pour créer une espèce de maison du commerce et centraliser l'ensemble des achats click and collect des commerçants qui le souhaitent. Comme ça le client pourra retirer son panier de fromage ou son colis de cosmétiques en un seul et même lieu". Un espace qui pourrait ouvrir ses portes dès la semaine prochaine.