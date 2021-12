Les commerçants du centre-ville de Dijon doivent s'adapter pour continuer de séduire les clients

A l'occasion des premières Assises nationales du commerce qui démarrent ce mercredi à Paris, le président de la fédération de commerçants Shop In Dijon fait le point sur l'état du centre-ville après deux ans de crise sanitaires et sur les modèles qu'il va falloir inventer pour l'avenir.

France Bleu Bourgogne : comment se portent les commerces du centre-ville de Dijon après deux ans de crise sanitaire ?

Denis Favier, président de Shop in Dijon : C'est très mitigé. Tout ce qui concerne la maison, par exemple décoration, bricolage, ça fonctionne très, très bien. L'enfant fonctionne bien. En revanche, l'habillement femme a beaucoup plus de peine à redémarrer. L'attrait pour la proximité, valeur importante pendant les confinements, ça perdure au niveau alimentaire. C'est à dire que les gens ont pris des habitudes. L'habitude d'aller aux Halles, par exemple, puisque c'était le ventre de Dijon qui restait ouvert pendant les confinements. Ces gens-là ont continué à y aller. On ne peut pas avoir ce même diagnostic malheureusement pour l'ensemble des commerces. On a malheureusement les achats sur le Net qui ont progressé. Donc il faut, il faut que l'on trouve, nous, commerçants dits de proximité, d'autres solutions pour continuer à faire venir les chalands dans nos commerces et dans nos centres villes.

Par exemple, la rue Piron, la rue d'Auxonne, ce sont des commerçants qui s'associent les uns avec les autres pour créer un compte Instagram, organiser des jeux, des tirages au sort, des tombolas. C'est ça, l'avenir ? La boutique de proximité, elle doit aussi être sur les réseaux sociaux et sur Internet ?

Oui, il faut qu'on surfe sur tous les modes de consommation et de communication, donc les réseaux sociaux en font grandement partie à Shop in Dijon. Lorsque l'on communique, on passe par vous la radio, on passe par la presse écrite, mais on passe énormément par les réseaux et c'est ce qui est le plus vu. Quand on organise une braderie de rentrée au mois de septembre, à Dijon, c'est plus de 300.000 vues sur une page Facebook. Il ne faut pas combattre ces nouveaux modes. Il faut surfer dessus.

Au début de la crise sanitaire, beaucoup de commerçants dijonnais ont lancé du click and collect, est-ce que ça a perduré ?

Ça reste très, très, très calme à ce niveau là. Il y a des sites Internet d'achat, on en a un sur Shop in Dijon pour l'ensemble des commerçants du centre ville, et ça prend. Il va falloir du temps, mais ça prend. Justement, les assises ont cet enjeu là,de discuter, de faire d'abord un diagnostic, puis d'essayer de trouver des solutions et essayer peut-être de réformer certaines lois qui existent en France sur différents sujets et, entre autres, la numérisation.