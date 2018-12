Les commerçants du centre-ville de Toulon impactés par le mouvement des gilets jaunes

Toulon, France

"Retournez dans les petits commerces !" C'est l'appel lancé par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Trois semaines après le début du mouvement des gilets jaunes, les centres villes sont désertés par les consommateurs. La ministre conseille donc aux Français de faire leurs courses de fin d’année dans les commerces et non sur internet. Les commerçants de Toulon espèrent que l'appel sera entendu.

"Le mardi 4 décembre, j'ai fait 36 euros de recette"

Les commerces du centre ville de Toulon souffrent énormément de la baisse de fréquentation liée aux actions des gilets jaunes. Les chiffres d'affaires des magasins sont en chute libre : -10, -20 voire moins 30%. Thierry Facchin, propriétaire de "La Boutique de Provence" qui propose des savons de Marseille rue Paul Lendrin, tient une comptabilité très précise : "Le mardi 4 décembre, j'ai fait 36 euros de recette... D'autres jours je monte à 60 ou 90 euros. Ma plus grosse journée de décembre c'est 257 euros. C'est catastrophique". Michèle Bardolle, gérante de la torréfaction "Le Comptoir des Saveurs" sur le Cours Lafayette, voit elle aussi très peu de monde. Les théières en fonte exposées dans son arrière-boutique ne se vendent pas : "C'est le produit-phare des fêtes de fin d'année. Normalement à cette époque, il ne nous en reste qu'une dizaine... cette année, on a dû en vendre deux, pas plus !"

Des difficultés économiques qui durent depuis des mois

Malgré ces difficultés, certains commerçants du centre-ville de Toulon soutiennent le mouvement des gilets jaunes. C'est le cas de Faten Lahmar, propriétaire du magasin de chaussures "Boots" sur le Cours Lafayette. "Ils ont raison de continuer à se battre. Ils pourraient obtenir encore plus... C'est vrai que nous subissons les conséquences de leur mouvement mais on les subissait déjà auparavant !" dit la commerçante qui avoue ne pas pouvoir se "sortir" de salaire certains mois. Même constat pour Thierry Facchin de "La Boutique de Provence" : " C'est compliqué depuis le début de l'année. En juillet par exemple mon chiffre d'affaires a baissé de 40%, moins 30% au mois d'août... et depuis le début du mois de décembre, je dois avoir 600 euros en caisse... et ce n'est pas que de la faute des gilets jaunes. Ils ont bon dos les gilets jaunes ! "

Des astuces pour tenter d'attirer les clients

Les commerçants espèrent malgré tout que les quinze prochains jours leur permettront de se refaire une santé. Ils tentent donc le tout pour le tout pour attirer les clients. Michèle Bardolle du "Comptoir des Saveurs" a soigné sa vitrine pour attirer les badauds. Un peu plus bas sur le Cours Lafayette, "La Boutique du Blanc" est ouverte 7 jours sur 7 : "Il faut faire des efforts pour essayer de remonter notre chiffre" confie Viviane, la gérante de ce magasin de linge de maison. Faten Lahmar, propriétaire du magasin "Boots", propose même des promotions en plein mois de décembre avec des paires de chaussures à -30, -40 ou -50%. "On veut donner un petit coup de pouce aux clients pour les inciter à acheter.... et ça pourrait aussi nous aider à payer les factures".

Les théières du magasin Comptoir des Saveurs ne se vendent pas cette année © Radio France - Sophie Glotin