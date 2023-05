Les commerçants du Jeu de Paume ne veulent de manifestations sur leur boulevard

Les commerçants du boulevard du Jeu de Paume à Montpellier ont mené une courte action ce mardi entre 12h et 13h.

ⓘ Publicité

Ils ont placardé des affiches "commerce à l'agonie" sur leurs vitrines avant de se réunir à 12 heures piles au pied du boulevard. C'est là qu'ils ont brandi deux banderoles "STOP au boulevard des manifs" et "cinq ans de manif ça suffit", bloquant la circulation des tramways pendant dix minutes, le temps d'expliquer, au haut-parleur, leur mécontentement.

Pour que les manifestations ne passent plus sur le Jeu de Paume

Une quarantaine de commerçants et d'habitants dénonce les manifestations à répétition sur le boulevard et demandent au préfet de l'Hérault de modifier le parcours des manifestations pour qu'elles ne passent plus systématiquement sur le boulevard. Selon Laurent Roy, vice-président de l'association PARI Jeu de Paume et gérant de Base Alpha by Let's Motiv, "il y a un ras le bol général, ça fait 5 ans que nous subissons 2 à 3 jours de manifestations par semaine. cela représente plus de 140 jours de fermeture pour les commerçants. Cf'est entre 50 % et 80 % de perte de chiffre d'affaire chaque jour de manifestation".

Les commerçants font référence à une promesse du préfet de l'Hérault de faire bifurquer les manifestations sur d'autres secteurs, "des promesses qui n'ont pas été tenues" précise Laurent Roy. En effet, les mobilisations en cœur de ville se poursuivent avec parfois des dégâts importants, comme ce fut le cas le 1er mai dernier. Plusieurs commerces ont été la cible d'une vingtaine de black blocks, les vitrines de North Face, SFR et Nespresso ont été fracturés et une trentaine de boutiques ont été taguées et vandalisées.

Aujourd'hui, les commerçants du Jeu de Paume "en ont ras le bol" et demandent à ce que les prochaines manifestations soient déplacées dans les quartiers Antigone, Gambetta, Quai du Verdanson, "des quartiers qui ne sont pas habités par des commerces".