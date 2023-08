Les commerçants du lac de Revel déplorent une saison touristique "catastrophique"

Plus un chat dans l'eau ou sur la plage, la saison touche déjà à sa fin et pourtant on dirait qu'elle n'a jamais commencé au lac Saint-Ferréol de Revel, alors certains ne mâchent pas leur mots comme Nicolas Brard, restaurateur pour qui la saison a été "catastrophique".

"En juillet on perd de l'argent, dit-il, on ne sait pas si l'on va tenir jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a personne." -35% de chiffre d'affaires en juillet, un peu moins de perte en août : -25%, mais ça n'a pas été suffisant pour garder tous les saisonniers qui travaillent habituellement dans ce restaurant : "On a réduit de deux personnes : une en cuisine et une en salle. Sur le mois d'août, même deux en salle pour essayer de limiter les dégâts."

L'espace sport et nature (qui accueille notamment l'Office de tourisme) a ouvert ses portes le 5 juillet dernier © Radio France - Shannon Marini

Un nouvel élan ?

La faute entre autre à l'inflation, parce que s'ils ne passent pas la porte des commerces, les visiteurs se sont pourtant déplacés cet été encore. Ils ont été deux fois plus par rapport à l'année dernière à se rendre à l'Office de tourisme : 6.855 en 2023 contre 3.132 en 2022 sur les deux mois juillet et août. Il faut dire aussi que début juillet l'Office de tourisme a pris ses quartiers dans un tout nouveau bâtiment (baptisé l'"Espace sport et nature"), entièrement en bois : un établissement peut-être plus attractif pour les touristes.

Cet espace accueille aussi la base nautique et un snack qui ont plutôt bien marché selon la responsable Caroline Ponsinet. "Nous n'avons pas de recul (l'ouverture a eu lieu le 5 juillet dernier) mais nous sommes contents." En plus de la location de pédalos et de VTT notamment, il sera peut-être de nouveau possible de faire de l'accrobranche d'ici peu (il avait été démonté au moment des travaux pour le nouveau bâtiment) : c'est en tout cas en projet.