Les commerçants et artisans de l'Hérault demandent à pouvoir rouvrir dès le 27 novembre pour sauver Noël

Une rencontre est prévue entre le gouvernement et les représentants des commerçants ce vendredi. Ces derniers espèrent une réouverture dès le 27 novembre alors que jusque là Jean Castex évoque le 1er décembre, au plus tôt.

C'est l'union sacrée pour tenter de sauver l'activité commerciale pour la période de Noël. En vue de la rencontre prévue entre le gouvernement et les représentants des commerçants vendredi, la CPME de l'Hérault, le Medef de l'Hérault et l'U2P de l'Hérault se réunissent pour demander ensemble la réouverture des commerces dès le 27 novembre. "Il s'agit de sauver Noël" estime Grégory Blanvillain, pdt de la CPME 34, "on voudrait récupérer au moins un week-end complet".

Une réouverture dès le 27 novembre de tous les commerces, bars et restaurants.

Les trois organisations demandent une ouverture anticipée par rapport au 1er décembre envisagée pour le moment par le 1er ministre pour tous les commerces fermés jusque là, fleuristes, magasins de jouets ou d'habillements. Pour les bars et les restaurants, la négociation s'annonce plus compliqué.

Une ouverture de tous les commerces tous les week-end jusqu'a Noël avec des plages horaires étendues

Mais Samuel Hervé, président du Medef Montpellier, Sète, Centre Hérault, espère cette ouverture le week-end du black friday "pour les commerces puissent avoir quatre week-end d'ouverture avant Noël" et rappelle que cette période représente environ 30 % du chiffre d'affaires des commerçants.

Un protocole sanitaire renforcé

Les organisations patronales demandent par ailleurs l'ouverture de tous les commerces, y compris le dimanche, en décembre et en janvier avec des horaires étendus. Que les commerçants puissent ouvrir plus tôt et fermer plus tard pour respecter les jauges tout en augmentant le chiffre d'affaire.

Grégory Blanvillain, président de la CPME 34 Copier