Les commerçants et restaurateurs tirent un bilan positif de la 77ème édition du Festival d'Avignon

La 77ème édition du Festival d'Avignon : une bonne cuvée pour les commerçants et restaurateurs de la ville ! Après 21 jours intenses, le Festival d'Avignon touche à sa fin, le OFF se termine officiellement ce samedi. La fréquentation a été bonne dans les théâtres, avec près de 2 millions d'entrées au OFF (un record) , cette tendance s'est répercutée chez nos professionnels.

Un bon festival dans les théâtres, ca "rayonne" dans toute la ville

Le taux de fréquentation pour le IN était de 94% pour les entrées payantes, contre 92% en 2022 . Un bon taux qui se répercute dans toute la ville. C'est ce que confirme Richard Hémin, président de la fédération des commerçants et artisans d'Avignon : "Quand une image positive est propagée, la fréquentation augmente et ça rayonne partout". Pour l'instant, il n'y a pas de chiffres, mais le président de la fédération parle d'une bonne année, avec de nombreux festivaliers.

Entre deux spectacles, on se fait plaisir. Et ce n'est pas Josseline, à la sortie d'un restaurant, qui dira le contraire : "ah oui, pendant une journée on profite. Là on va manger une glace, car on attend la prochaine pièce, Tartuffade, juste à côté."

Place des Corps Saints, Ivan Varangot, gérant de la Pizzeria Le Pili a vu son chiffre d'affaire augmenter de 20% par rapport à l'année dernière : "C'est parce qu'il y avait beaucoup de monde. La dernière semaine normalement ca se calme un peu, et là on bosse très bien. Cette année, on a décidé d'ouvrir non-stop de midi à minuit." Il a donc doublé les effectifs au sein de son équipe pendant le festival.

Dans la rue des Fourbisseurs à côté, Liliane est très satisfaite de la fréquentation dans sa boutique de création de bijoux : "Il y avait du monde l'an dernier déjà, j'avais retrouvé un niveau fort de festival. Là c'est encore plus fort ! C'était très chouette, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne ambiance en ville. Les gens étaient contents de ce qu'ils voyaient au théâtre, et cela se ressentait dans mes murs."

Les commerçants s'interrogent sur la fréquentation l'année prochaine, puisque le festival aura lieu une semaine plus tôt que d'habitude en raison des Jeux Olympiques en France, du 29 juin au 21 juillet. Les vacances scolaires en France n'auront pas encore commencé.