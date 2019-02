Les commerçants forains du marché du jardin de la préfecture à Avignon orphelins depuis douze samedis

Avignon - France

Depuis le samedi 17 Novembre leur marché du samedi n'est plus autorisé sur place pour raison de sécurité liée au mouvement des gilets jaunes. La préfecture de Vaucluse n'ouvre plus les samedis ses jardins sur le site de Chabran, boulevard Limbert.

Début janvier la mairie d’Avignon sollicitée leur a proposé de s'installer le samedi sur la Rocade , à l'angle sud de l'avenue de la Trillade où se tient déjà là un marché tous les mercredis.

Seulement les 33 commerçants non sédentaires soulignent qu'ils ont testé ce déménagement avec un résultat déplorable et une clientèle quasi absente. Pendant ce temps clament-il ce sont tous leurs habitués fidèles qui sont perdus devant la préfecture. Ils proposent à la mairie l’alternative de s’installer soit sur le grand trottoir le long des grilles ou bien en face le long des remparts. Promesse faite de déballer en moins d’une heure afin d’aller ensuite parquer camions et camionnettes ailleurs et dégager la voie occupée alors sur le boulevard.

Après leur rassemblement de ce samedi, désormais dans une situation financière plus que périlleuse, ils annoncent leur intention de manifester plus fermement sans nouvelle proposition ou retour dans les jardins.