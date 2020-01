Les commerçants grenoblois autorisés à ouvrir ces dimanches 12 et 19 janvier

Grenoble, France

C’est une nouvelle qui n’est pas du luxe pour les commerçants isérois. À la demande de la Chambre de commerce et d'industrie, la préfecture de l'Isère a autorisé les ouvertures exceptionnelles des commerces grenoblois deux dimanches d’affilée, les 12 et 19 janvier. Une façon de bien commencer les soldes, pour des commerçants qui ont été malmenés ces derniers mois, au dire de certains gérants de boutiques du centre-ville grenoblois.

“On a eu un mois de décembre très calme, la faute aux travaux dans le centre-ville et aux mouvements sociaux qui se succèdent depuis plus d’un an”. Jocelyne gère le magasin de prêt-à-porter Sens Unique depuis cinq ans. “Il y a quelques années, je n’avais jamais le temps de m’asseoir. Aujourd’hui, troisième jour de soldes et personne dans ma boutique !” La patronne affirme avoir perdu 40% de chiffre d’affaire en décembre dernier par rapport à l’année passée.

Aujourd’hui les soldes n’intéressent plus personne

Pour Joël, gérant de la boutique de vêtements Tatika Simon, même constat. Lui, a même décidé de ne pas ouvrir du tout ce dimanche. “Tous les commerces ont multiplié les promotions ces derniers mois. Les clients ont déjà fait leurs affaires, alors aujourd’hui, les soldes n’intéressent plus personne”, assure-t-il.

On a envie de travailler, on attend plus que les clients

“Quand on travaille tous les jours et qu’on voit le peu de monde qui vient en centre-ville c’est déprimant”. Sonia, de la boutique Les Pipelettes ouvrira ce dimanche 12 janvier. La commerçante aimerait que les consommateurs privilégient davantage les commerces de proximité. “On a envie de travailler, on attend plus que les clients !”

Les soldes se dérouleront du 8 janvier au 4 février.