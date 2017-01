Les commerçants indépendants crient haut et fort "Ici c'est Limoges"

Les commerçants indépendants du centre-ville de Limoges ont lancé fin décembre un dépliant "Ici c'est Limoges". Un plan de Limoges où l'on retrouve 23 commerces. Objectif : inciter les Limougeauds à pousser la porte des petites boutiques.

Ce petit document a été tiré à 15 000 exemplaires. Il est disponible un peu partout. C'est Agathe Dacoury, la gérante du "Huit-Sept" qui en a eu l'idée. "En douze jours, tout était fait. J'ai envoyé un mail à une trentaine de commerçants et ils ont aimé l'idée." Agathe veut surtout que les Limougeauds se réapproprient leur ville. "Je voulais rappeler à l'habitant que c'est lui qui est acteur, qui fait sa ville. Si on cherche un petit peu, on peut aller voir son petit commerçant qui sera très content de nous voir."

"'Limoges est historiquement connue pour ses commerces indépendants"

Pour les commerçants, l'idée est de défendre ce savoir-faire. "C'est une saine émulation, pas une méchante concurrence entre nous. Le but est de créer un réseau, de renvoyer les gens vers d'autres boutiques", explique Philippe Exbrayat, gérant de la Fabrique du café, place d'Aine à Limoges.

Nicolas Marchand caviste de la boutique Vinoble près des Halles, va dans son sens : "Limoges est historiquement connue pour ça. Les gens viennent de super loin pour aller à la boutique du rasoir par exemple !"

Le public justement, il est là : "Quand je me suis installé, les gens m'ont dit va à Bordeaux, à Limoges il n'y a pas de marché. C'est complètement faux. Le Limougeaud recherche l'originalité. Ce n'est pas drôle de voir toujours les mêmes boutiques dans les grandes villes" ajoute Philippe Exbrayat.

Attirer les touristes plus facilement

Les commerçants espèrent donc avoir des retombées. Fanny Dourlet, assistante commerciale de la maison d'édition Les Ardents Editeurs : "Ce dépliant va inviter le lecteur à se faire plaisir tout au long de l'année. Le beau livre est souvent acheté en période de fêtes, là ça peut être un atout."

Autre objectif : attirer les touristes. "A Limoges, les touristes ne restent plus une semaine entière mais plutôt sur deux ou trois jours. Ils font les musées et les boutiques. C'est intéressant pour cette clientèle-là qui retrouvera des commerces groupés et facilement", espère Philippe de la Fabrique du Café.

Pour Philippe Exbrayat, ce dépliant permet de répondre aux évolutions du tourisme.

Ce dépliant, facile à mettre dans sa poche ou son sac à main, est aussi l'occasion de dynamiser un centre-ville qui compte 14% de locaux vacants en ce moment.

La carte des commerçants présents sur le dépliant "Ici c'est Limoges"