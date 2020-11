Les commerçants lozériens manifestent avant le discours d’Emmanuel Macron

Ils souhaitent faire entendre leur voix. Habillé de noir, cafetier, restaurants, hôteliers se sont mobilisés pour rappeler le caractère essentiel de leurs activités. Stéphanie est propriétaire de deux boutiques de prêt-à-porter et bijoux dans le centre-ville de Mende. Elle a participé au rassemblement, elle espère pouvoir accueillir des clients dès ce week-end.

Dans la foule, bras croisé derrière le dos, Philippe patron de bar à Mende est anxieux. Plus aucune activité depuis un mois et la crainte de devoir fermer pour de bons : "à l’arrêt total et sans aucune perspective. J’espère beaucoup du discours du président ce soir, mais je n’y crois pas trop pour notre profession."

Le moral est au plus bas chez les restaurateurs comme Christophe qui tient un restaurant à Florac : "on attend, on tourne en rond et ça devient l’enfer".

Emmanuel Macron dévoilera ce soir les grandes lignes d'un confinement allégé. Le chef de l'Etat devrait confirmer la levée de certaines contraintes : les commerces dits "non-essentiels" comme les librairies ou les boutiques de vêtements se dirigent vers une réouverture au 1er décembre, mais avec des protocoles sanitaires renforcés. Les cafés et les restaurants ne devraient pas obtenir de feu vert pour rouvrir dans les prochains jours.