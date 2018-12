Les commerçants marseillais très inquiets à trois semaines de Noël

Marseille, France

Pour limiter les dégâts plusieurs commerces du centre ville de Marseille sont restés fermer ce samedi lors de la nouvelle manifestation des gilets jaunes. Ceux qui sont restés ouverts ont dû redoubler de vigilance et certains ont été la cible de dégradations. On ne compte plus le nombre de vitrines brisées, de boutiques pillées, saccagées. Les dégâts sont importants. Difficile d'évaluer le coût encore mais Guillaume Sicard le président de la Fédération Marseille Centre qui regroupe les magasins du centre-ville de Marseille est très inquiet. Les gérants vont devoir payer les réparations et depuis 3 semaines ils font face à une baisse de fréquentation notable, à trois semaines de fêtes de Noël ce n'est pas de bon augure.

Une perte du chiffre d'affaires de - 30 à - 75 %

Il règne un climat particulier à Marseille depuis plusieurs semaines. Depuis le drame de la rue d'Aubagne (le 5 novembre), les marseillais n'ont pas vraiment la tête aux achats. Les boutiques sont désertées et parfois difficilement accessibles en raison des manifestations. L'inquiétude grandit chez certains commerçants qui d'après Guillaume Socard sont en "danger".