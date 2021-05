Déconfinement : les commerçants nîmois dans les starting-blocks pour la réouverture

Sur les marches de la Maison Carrée, une cinquantaine de commerçants nîmois sont rassemblés, les bras levés, pour une belle photo. "On est très heureux de reprendre ce goût à la vie, à la vie commerçante, s'exclame Agnès Rodin, restauratrice à Nîmes. C'est une vraie photo de famille, comme dans un mariage. On est tous unis et motivés pour ce nouveau départ !" Ils se sont donnés rendez-vous pour montrer leur solidarité et leur enthousiasme à moins d'une semaine de la réouverture des commerces, le 19 mai. Un rassemblement à l'appel de l'association Cœur de Nîmes, qui rassemble 200 commerçants dans l’Écusson.

C'est une vraie photo de famille, comme dans un mariage. On est tous unis et motivés pour ce nouveau départ !

Tous les professionnels sont prêts et impatients d'accueillir le public. Mais ils ont aussi en tête toutes les adaptations qui seront nécessaires. Mardi, le Premier ministre Jean Castex a précisé les règles en vigueur. Dans les boutiques, il faudra assurer 8m² par client. "Ça veut dire une personne parce que ma boutique fait 10 m² !, s'amuse Sylvine Chevalier. Les clients vont être chouchoutés, je serai là que pour eux ! Un personal shoper !' Avec ses 600 m², Paul Guidicelli, le directeur du magasin La Cité a aussi dû s'adapter. "Je peux accueillir jusqu'à 30 personnes mais je me limite à 15 clients, tout simplement pour rassurer les clients", explique-t-il.

S'adapter pour survivre

Pour augmenter les plages d'ouverture et tenter de rattraper le retard, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, a évoqué la possibilité d'ouvrir les dimanches. Une option envisagée par les commerçants. "Je pense notamment à toutes les personnes âgées encore inquiète de sortir. Le dimanche il y a moins de monde que pendant la semaine, explique Valérie Benier-Crombet, horloger installée près des Halles. En tout cas il faut mettre toutes les chances de notre côté, il faut s'adapter pour survivre !" Une chose est sûre : elle continuera le click and collect, pour mettre toutes les chances de son côté. Et tenter de rattraper le retard.