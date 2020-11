Les commercants "non-essentiels" manifestent

Plusieurs centaines de commerçants ont crié leur détresse à travers les rues d'Ajaccio, Bastia et Corte. Vêtements, meubles, bijoux, etc ..... la fermeture des boutiques "non-essentielles" passe mal.

" Je ne comprends pas pourquoi malgré notre engagement à faire respecter scrupuleusement les règles sanitaires, on nous fait baisser le rideau ". Ce commerçant bastiais est partagé entre inquiétude, tristesse, colère. Plusieurs centaines petits patrons et d'employés se sont mobilisés hier soir à Ajaccio, Bastia, Corté pour dénoncer la fermeture de leur magasins " non essentiels " à l'activité économique et à la vie courante. A Ajaccio, un rassemblement a eu lieu devant la Préfecture de Région. A Corte, une délégation a demandé à être reçu par le sous-préfet tandis qu'à Bastia le cortège a joué au " chat et à la souris " avec la police en empruntant diverses rue du centre-ville.

Tous dénoncent la fermeture de leur magasin en dépit des efforts faits pour faire respecter les gestes barrières, en s'assurant du port du masque par leurs clients et en suivant à la lettre le protocole sanitaire qui leur avait été présenté avant le confinement. Ils déplorent le maintien en activité de certaines enseignes en périphérie de ville ( généralement ) qui proposent des produits non essentiels mais qui bénéficieraient de certaines autorisations ....

Aujourd'hui, certains s'interrogent sur leur avenir professionnel .... " On ne peut pas vivre en travaillant quelques mois dans l'année " lache William Dumas, patron d'un centre de loisir à Biguglia