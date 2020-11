À Poitiers, les commerçants retrouvent leurs clients et veulent éviter un troisième confinement

Les commerces dits "non-essentiels" peuvent ouvrir leurs portes depuis ce samedi 28 novembre. À Poitiers, pour respecter les jauges, des files d'attente se sont parfois formées devant les boutiques. Les commerçants ont mis en place des protocoles sanitaires strictes avec du gel, des fléchages pour se déplacer, des jauges réduites.... Ils craignent par-dessus tout un nouveau confinement.

À la maison Grassin, le choix a été fait de ne pas avoir plus de cinq clients dans le magasin. © Radio France - Thibault Lecoq

La maison Grassin vend du matériel artistique, après le click and collect, Thierry Bourumeau, le gérant, est content de retrouver ses clients. Il fait très attention aux gestes barrières. _"_C'est très important aujourd'hui d'éviter de toucher un peu tout ce qu'il y a dans les magasins. On a vraiment tout mis en place pour que ça se passe très bien", explique-t-il.

Chez San Marina, même constat. Cécile Degboevi est ravie du retour des acheteurs. Il faut quand même les pousser un peu à dépenser. "On sent qu'ils ont envie d'acheter", perçoit-elle. Mais la crainte pour le futur bloque certains clients. Ce qui est important pour Camille Feurcocq de la boutique Marque up, c'est de faire un bon mois de décembre et surtout que les consignes sanitaires soient respectées. "On ne veut pas un troisième confinement", sourit-elle. Elle aurait aimé que les parkings soient gratuits tous le mois pour inciter les clients à revenir dans le centre-ville.