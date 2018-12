Les commerçants provençaux inquiets pour décembre

À la veille d’un nouveau week-end de probables manifestations des gilets jaunes et depuis maintenant deux semaines que le mouvement a débuté, les commerçants continuent à faire leurs comptes, qui ne sont pas bons.

Marseille, France

Les chiffres ne sont pas bons pour la plupart des commerçants. Des pertes importantes, entre 20 et 40% suivant les activités sur une période habituellement faste pour les achats. Les enseignes du centre-ville de Marseille sur le Vieux-Port sont touchées, en particulier tous les indépendants, Les jours sans croisiéristes, leurs boutiques sont quasiment vides. Guillaume Sicard est le président de la fédération des commerçants de Marseille Centre. Il en appelle à la responsabilité des gilets jaunes.

Beaucoup de zones commerciales en Provence subissent l’impact des filtrages des gilets jaunes et dans certaines, comme Plan de Campagne, avec ses 7.500 salariés, l’emploi est menacé. Selon Robert Abela, le président de Plan de Campagne, des renforts de personnels pour les fêtes sont annulés.

Les achats sur internet largement préférés

Vous faites peut-être partie de celles et ceux qui ont bravé les barrages, les filtrages et les rassemblements des gilets jaunes. Cependant vous êtes nombreux à choisir internet. Des études montrent une multiplication du chiffre d’affaires par quatre pour certains sites et cela fait le bonheur des entreprises de livraison, quand elles ne sont pas bloquées, mais aussi des points relais colis.