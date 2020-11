Les commerces autorisés à ouvrir ce dimanche et ceux de décembre en Béarn et en Bigorre

Les commerces pourront, s'ils le souhaitent, ouvrir ce dimanche 29 novembre et tous ceux du mois de décembre, en Béarn et en Bigorre. Les préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées l'ont tous les deux annoncé ce vendredi lors de conférences de presse après les annonces du gouvernement sur l’allègement du confinement.

Une ouverture dominicale jusqu'à la fin de l'année

Pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric Spitz, "le principe, c'est l'ouverture dominicale jusqu'à la fin de l'année sur simple demande du chef d'entreprise". À condition ajoute le préfet de _"_respecter le volontariat des salariés et la majoration des heures". Un arrêté global sera publié après consultation des organisations syndicales.

Même chose du côté des Hautes-Pyrénées. Là aussi, le préfet Rodrigue Furcy a annoncé que les commerçants sont autorisés à ouvrir le dimanche, dès ce weekend et pendant tout le mois de décembre s'ils le souhaitent.

Une condition : le respect des règles sanitaires

En revanche, pas question d'oublier l'aspect sanitaire. Et notamment la jauge de personnes autorisées à l'intérieur d'un magasin. D'ailleurs, des contrôles seront organisés dès ce weekend, principalement pour les surfaces de plus de 400 mètres carrés. Le respect de la jauge, cela implique que "l'on compte le nombre de personnes qui entrent et que, par une présence humaine, on est en capacité de limiter le nombre de personnes à l'intérieur pour éviter un rassemblement trop important", précise le préfet des Hautes-Pyrénées. Des vérifications seront donc effectuées.