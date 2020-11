Les commerces de l'Indre et du Cher peuvent rester ouverts ce dimanche

On peut faire nos courses de Noël ce dimanche en Berry. Les préfectures de l'Indre et du Cher autorisent l'ouverture dominicale pour certains commerces afin de compenser les pertes accumulées depuis le début du reconfinement.

Depuis samedi minuit, les commerces dits non-essentiels peuvent à nouveau lever le rideau ! C'est la première étape de l'allègement du confinement décidée par le gouvernement. En Berry, les vitrines des librairies, fleuristes, disquaires et salons de coiffure reprennent des couleurs grâce à l'afflux des clients. Après un mois de fermeture, certains commerces peuvent même rester ouverts ce dimanche. Les préfectures de l'Indre et du Cher ont pris des arrêtés.

Les préfectures de l'Indre et du Cher ont toutes deux pris des dérogations à la règle du repos dominical. Dans l'Indre, les commerces peuvent accueillir des clients, dans le respect du protocole sanitaire, tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année : à savoir "les dimanches 29 novembre, et 6, 13, 20 et 27 décembre". Le préfet, Thierry Bonnier, a pris cet arrêté car il estime que la fermeture pendant un mois des boutiques non-essentielles a entraîné "une perte d'activité très importante" et que cette situation "survient juste avant Noël, qui constitue une période essentielle pour les différents commerces".

Thierry Bonnier précise par ailleurs que les salariés ne sont en rien obligés de travailler les dimanches : "le refus d'un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement, ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécutif de son contrat de travail".

Dans le cher, une même dérogation était attendue cette semaine, elle est désormais officielle. "Les commerces de détails, les salons de coiffure et les instituts de beauté" du département peuvent donc ouvrir le dimanche. Mais attention, tous les dimanches ne sont pas concernés par cet arrêté. La dérogation vaut pour les "29 novembre, 6 décembre et 13 décembre 2020", soit pour l'instant deux dimanches de moins que dans l'Indre.