Les commerces de Loire-Atlantique pourront ouvrir certains dimanches cet été

Syndicats et patronat ont trouvé un accord lundi pour que les commerces de Loire-Atlantique puissent ouvrir cinq dimanches entre le 1er juin et le 30 septembre. Le préfet avait proposé six ouvertures.

Les commerces de Loire-Atlantique, à l'exception des grandes surfaces alimentaires, pourront ouvrir cinq dimanches entre le 1er juin et le 30 septembre 2020. Un accord a été trouvé lundi entre le patronat et les syndicats (sauf CGT et FO), le préfet les avait réunis il y a quelques jours pour leur soumettre cette proposition. Ce dernier avait envisagé six dimanches d'ouverture.

Pas d'ouverture des hypermarchés

Cet accord stipule que les responsables des magasins ouvriront leur établissement dans le strict respect des mesures sanitaires liées à la crise du coronavirus et les salariés travailleront sur la base du volontariat. Tous les commerces de détail sont concernés ainsi que les magasins de plus de 400 mètres carrés (hormis les grandes surfaces alimentaires).