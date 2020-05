Les commerces de Loire-Atlantique vont pouvoir ouvrir 5 dimanches cet été

Le préfet de Loire-Atlantique a signé ce jeudi soir l'arrêté autorisant l'ouverture des commerces du département cinq dimanches durant l'été les 21 et 28 juin, 5 juillet, 10 août et 6 septembre. Les grandes surfaces commerciales ne sont pas concernées.

Afin de soutenir les commerçants, très impactés par le confinement lié à la pandémie de Covid-19, le préfet de Loire-Atlantique Claude d'Harcourt a signé un accord avec 11 organisations professionnelles patronales et syndicales et avec l'aval des collectivités pour l'ouverture des commerces cinq dimanches cet été. Il a pris dès hier soir un arrêté précisant les dates et le champ d'application. Ce sera les 21 et 28 juin, 5 juillet, 10 août et 6 septembre prochains. La grande distribution est exclue de cette mesure qui s'applique à tout le département. L'objectif est de permettre aux commerces de réduire leur perte de chiffre d'affaires.