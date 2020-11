Les commerces dijonnais prêts pour un weekend entier d'ouverture

Suite à l’annonce du Président de la République sur l’ouverture des commerces dès le samedi 28 novembre 2020 et aux mesures sanitaires associées, les commerçants et artisans du centre-ville de Dijon sont sur les « starting block » pour retrouver les consommateurs

Enfin ! Les commerçants et artisans du centre-ville de Dijon retrouvent le sourire et attendent le retour des clients dès ce samedi 28 novembre au matin et pendant tout le weekend et 24h/24 sur la plateforme de vente en ligne my.shop-in-dijon.fr

Des mesures sanitaires partout

La fédération des commerçants dijonnais rappelle que des mesures sanitaires strictes sont en vigueur dans les établissements pouvant accueillir du public : jauge de huit mètres carrés par personne, solutions hydroalcooliques, distanciations… et que les commerçants sont équipés pour recevoir le public. La plateforme de vente en ligne my.shop-in-dijon.fr vient en appui du commerce de centre-ville afin de fluidifier les flux et de permettre l’achat à distance : livraison, click and collect et envoi de colis.

Ouverture Dominicale : la zone touristique dijonnaise

Comme annoncé par l’Etat, tout sera fait en sorte pour que l’accès aux commerces soit facilité (ouvertures dominicales, plages horaires, …). Le centre-ville de Dijon a la chance d’être inscrit en zone touristique permettant l’ouverture des commerces le dimanche sans autorisation de la Préfecture. C’est donc avec joie que de nombreux commerces pourront accueillir les clients dès ce dimanche 29 novembre.

Une plateforme dédiée au commerce de centre-ville

Lancée en urgence lors du premier confinement et relancée, une nouvelle fois en urgence, la plateforme du commerce de centre-ville www.my.shop-in-dijon.fr regroupe un ensemble d’offres des commerçants et artisans du centre-ville. Même si les commerces ont l’autorisation d’ouvrir dès ce samedi, cette plateforme est une alternative efficiente pour faciliter et préférer faire ses achats auprès des commerces de centre-ville : livraison, click and collect, prise de rendez-vous.

Aussi, Fédération de l’ensemble des commerçants et artisans dijonnais, Shop In Dijon propose une offre à destination des bars et restaurants ne pouvant toujours pas ouvrir : ne les oublions pas.