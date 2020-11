Les commerces du Finistère pourront ouvrir les trois dimanches à venir

La mesure est tombée jeudi soir et elle doit permettre de relancer le petit commerce après un mois de confinement. Le gouvernement ré-autorise les boutiques à rouvrir dès samedi 28 novembre au matin, le préfet du Finistère va plus loin. Il a annoncé jeudi soir que, à titre exceptionnel, il autorisait l'ouverture des commerces les dimanches 29 novembre et 6 et 13 décembre 2020.

Accord des salariés par écrit

Mais sous conditions : "Cette autorisation permet de faire travailler les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit. Ces derniers percevront pour chaque dimanche travaillé une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente ainsi que l'octroi d'un repos compensateur."

Et après ? Le préfet dit engager des consultations, en vue peut-être de prolonger le dispositif. En effet, "l'autorisation donnée en urgence ne permettant pas légalement d'autoriser une ouverture au-delà de trois dimanches."