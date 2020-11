En cette première phase de déconfinement un mois avant Noël, tous les commerces sont autorisés à ouvrir le dimanche en Haute-Saône, dans le Jura et le Doubs. L’ouverture exceptionnelle dominicale est opérationnelle dès ce 29 novembre et jusqu’à fin décembre, par arrêté préfectorale.

Les commerces du Jura, de Haute-Saône, et du Doubs autorisés à ouvrir les dimanches jusqu'à fin décembre

Ce fleuriste à Besançon avait mis un Drive en place pendant le mois de novembre : table et gel hydroalcoolique de mise à l'entrée

Après un mois de fermeture forcée à cause du reconfinement, l'heure de la réouverture a sonné samedi 28 novembre pour les commerces dits "non-essentiels." Petit coup de pouce pour rattraper le temps perdu : ils sont autorisés à ouvrir tous les dimanches en Haute-Saône, dans le Jura et le Doubs. L’ouverture exceptionnelle dominicale est opérationnelle dès ce 29 novembre et jusqu’à fin décembre, par arrêté préfectorale.

Les commerçants prêts et impatients

L’ouverture des commerces concerne les dimanche 29 novembre, ainsi que les 6, 13, 20 et 27 décembre. "L’ouverture exceptionnelle dominicale jusqu’à fin décembre répond à la nécessité de faciliter la régulation des flux de clients, et également de compenser les baisses d’activités et de chiffres d’affaires subies en raison de la fermeture des établissements," indique notamment David Philot, le préfet du Jura dans un communiqué.

Le protocole sanitaire est très strict, ils doivent respecter un espace de 8m2 par client. "On espère que les clients seront au rendez-vous," écoutez les commerçants de la boucle à Besançon, au taquet à la veille de cette réouverture :

"Il était temps de rouvrir pour Noël" Copier

Le stationnement offert ou moins cher à Besançon et Pontarlier

Pour faciliter la venue des clients en centre-ville, les communes font des gestes pour le stationnement.

À Besançon, une tarification exceptionnelle est appliquée dans les parkings du centre-ville et sur le réseau Ginko à partir de ce samedi 28 novembre 2020, pour accompagner la sortie progressive du confinement et la réouverture des commerces, indique Grand Besançon Métropole. Un forfait journée à 1€ sera appliqué sur tous les parkings du centre-ville de Besançon chaque jour de 9h à 19h. jusqu'au 3 janvier 2021.

À Pontarlier dans le Doubs, la zone bleu est réactivée dès ce week-end. Le stationnement est gratuit pendant une heure.