Les commerces du moyen pays azuréen n'acceptent pas le confinement

Les commerces dits non essentiels resteront fermés à partir de ce samedi. Pour eux c'est l'incompréhension, particulièrement dans les petites villes et villages du moyen pays azuréen.

Abasourdis, coup de massue, gavés, les qualificatifs ne manquent pas pour définir l'état d'esprit des commerçants du moyen pays des Alpes-Maritimes. "Déjà, nous n'avions pas compris pourquoi nous avons été confinés ces derniers week-end en compagnie du littoral, explique Amélie qui tient l'Atelier Français, concept store à Vence. Le littoral parle de nous comme de la campagne; alors pourquoi nous mettre dans le même sac. Ici c'est plus calme, différent. On est beaucoup moins nombreux". La commerçante se tourne ensuite vers son magasin de 120 m2 et nous démontre qu'en ces lieux, les clients ne risquent pas d'être entassés. "Ce n'est pas comme dans la grande distribution !" Et voilà le mot est lâché: "pas comme dans la grande distribution".

"Dingue !"

"Soyons honnête, avoue Sabine, également commerçante sur Vence. Les gens vont se ruer dans les grandes surfaces, là où on peut se passer le covid. Ils vont pouvoir sortir toute la journée avec une attestation en poche mais ne pourront pas venir chez nous ? C'est dingue !" "Et puis expliquez moi pourquoi les coiffeurs restent ouvert, renchérit Marc, propriétaire d'une boutique d'accessoires mobiliers. Tant mieux pour eux mais ils sont quand même beaucoup plus proches avec leur client que nous."

Comment écouler les stocks

L'incompréhension est donc la norme dans les rues commerçantes. Beaucoup avouent qu'ils auraient accepté un confinement juste après les fêtes de fin d'année mais aujourd'hui, non. La colère est donc grande, surtout qu'au manque de client se rajoute le problème des stocks. Les boutiques de prêt à porter ont en effet encore besoin d'écouler le reste de la collection d'hiver. Dans 4 semaines, les envies auront changé, il faudra proposer des tenues de printemps, d'été. "Et avec quoi on va les acheter, demande alors une vendeuse. Les aides financières ne prennent pas les investissements en compte".