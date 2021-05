Les commerces du Pas-de-Calais autorisés à ouvrir le dimanche jusqu'à la fin du mois de juin

Dans le Pas-de-Calais, les commerces qui le souhaitent pourront être ouverts dès ce 23 mais et chaque dimanche jusqu'à la fin du mois de juin. La Préfecture leur accorde une autorisation exceptionnelle qui leur permet d'employer du personnel salarié.

Il s'agit, explique-t-elle de compenser les baisses de chiffre d'affaires engendrées par la période de fermeture, mais aussi de mieux réguler les flux de clientèle.

Depuis la réouverture du 19 mai, les commerces "non essentiels" et les centres commerciaux doivent appliquer un protocole sanitaire renforcé et ne doivent, en théorie, pas accueillir plus d'un client pour 8m2 de surface.

Plusieurs départements ont pris cette même mesure. La ministre du travail, Elisabeth Borne, affirme qu'il n'y aura pas de décision nationale sur ces ouvertures dominicales, rappelant qu'il faut trouver un bon équilibre pour protéger les droits des salariés.