Les commerces itinérants en secteur rural se diversifient en Touraine

"J'aime la campagne, je veux y rester et je souhaite apporter de la proximité aux habitants". C'est la philosophie de Alexandra Morais. Pour cette jeune femme de 28 ans qui vient de lancer son commerce ambulant de toilettage canin et félin "La Patte rurale", c'est un changement radical d'activité : "J'étais vendeuse dans un magasin biocoop à Azay-le-Rideau et puis là, totale reconversion professionnelle, j'ai toujours travaillé au service du bien-être animal et j'ai fait plusieurs stages dont auxiliaire vétérinaire, maréchal-ferrant mais c'est le métier de toiletteur canin et félin qui me convient le mieux".

Une étude de marché, un sondage sur les réseaux sociaux, quelques flyers et voilà Alexandra Morais qui se lance sur les routes. Sa zone de service, 20 km autour de Cheillé près d'Azay-le-Rideau, comme à Savonnières où la camionnette vient de se poser et déjà une cliente qui amène sa petite chienne : "Ma nièce venait, elle avait rendez-vous, j'en ai profité pour amener ma petite chienne. Cela m'évite de courir parce que avant on allait sur Azay-le-Rideau, cela fait loin d'ici quand même".

Ces services de proximité sont les bienvenus en raison du manque de mobilité à la campagne. Au début de l'année, le gouvernement avait lancé un plan d'aide à l'installation, jusqu'à 20.000 euros pour un commerce ambulant.