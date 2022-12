Dernière ligne droite avant les fêtes : les commerces nantais ouverts ce dimanche

Dans ce magasin nantais de décorations bon marché, on prépare les derniers articles de fêtes avant l'ouverture samedi et dimanche

C'est l'avant-dernière ligne droite pour faire vos courses de Noël . Les trois dimanches avant le 24 décembre, la préfecture de Loire-Atlantique autorise exceptionnellement les commerces nantais à rester ouvert. L'occasion de trouver la perle rare pour vos cadeaux de Noël, tout en évitant la ruée du samedi.

ⓘ Publicité

Certaines enseignes bon marché prises d'assaut

Alors pour les commerçants, notamment les magasins de décorations, c'est la course ! Tous espèrent vendre plus que l'an dernier à la même période. Dans ce magasin de décorations bon marché du centre-ville de Nantes, ça n'arrête pas.

"Nous sommes un peu débordés", concède Solène, qui ouvre un énième paquet de guirlandes et les alignent dans le rayon. "On n'a plus le temps de rien faire. Les clients demandent des conseils, savoir où l'on peut trouver tel ou tel article. Samedi dernier, on a fait 5.000 euros de plus que ce qui était attendu, donc ce n'est pas négligeable !"

Selon la gérante de ce magasin de décorations, les clients choisissent cette semaine des décorations de Noël, et devraient se tourner vers des accessoires de table la semaine prochaine. © Radio France - Léonie Cornet

"J'ai trouvé la fréquentation assez timide" Emilie, vendeuse

C'est même plutôt encourageant. Mais pour certaines enseignes plus haut de gamme, c'est parfois plus compliqué. Emilie confie que dimanche dernier, le chiffre d'affaires du magasin de décoration et d'ameublement où elle travaille a baissé de 25% par rapport à l'an dernier. ***"*Pour un premier dimanche d'ouverture, j'ai trouvé la fréquentation assez timide, confie-t-elle. Ce n'est pas forcément facile pour les magasins en ce moment avec la crise. Nos objectifs de l'an dernier étaient assez hauts, peut-être que la crise économique était un peu moins présente. J'espère que cela va bien se passer cette année et qu'il y aura du monde dans nos boutiques."

Et du monde est attendu ce dimanche encore dans les rayons. En moyenne, les Français comptent dépenser 35 euros de plus que l'année dernière pour les fêtes de Noël, soit 568 euros.