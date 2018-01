Strasbourg, France

Le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu ce jeudi l'arrêté du préfet qui autorisait les commerces de la ville à ouvrir ce dimanche 14 janvier. Le tribunal était saisi en référé.

Le juge estime que l'arrêté préfectoral a été publié trop tard, le lundi 8 janvier 2018. Les salariés n'avaient pas le temps de s'organiser en un temps aussi court.

Le juge a également rappelé au préfet que l'arrêté en question était en tout point similaire à celui pris l'année dernière. Or celui-ci avait été annulé six mois plus tard par le tribunal.

Une compensation face aux mesures de sécurité au marché de Noël

L’arrêté du préfet accordait une ouverture exceptionnelle aux commerces strasbourgeois ce dimanche 14 janvier, premier week-end des soldes, en compensation des « besoins insatisfaits » en décembre compte tenu de la haute sécurisation de la Grande Île de Strasbourg et de son marché de Noël.

Les syndicats CGT, FO et CFTC ont attaqué cet arrêté parce qu'ils estiment qu'il déroge au principe du repos dominical.