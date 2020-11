Les commerces pourront ouvrir ce dimanche et tous les dimanches de décembre en Vaucluse

Le préfet de Vaucluse annonce que les commerces de détail et les supermarchés pourront ouvrir ce dimanche 29 novembre, ainsi que tous les dimanches du mois de décembre. Ces ouvertures sont autorisées sur dérogations pour l'ensemble du département afin de soutenir l'activité commerciale.

Le préfet de Vaucluse autorise les magasins à ouvrir tous les dimanches jusqu'à Noël. Cette mesure est une mesure dérogatoire et ne s'appliquera que jusqu'à la fin de l'année 2020. Elle concerne tous les commerces de détails et les grandes surfaces. Toutes les réouvertures de commerces et de magasins ne peuvent se faire que dans le respect des nouvelles sanitaires.

Pour les commerces, cela signifie la mise en place d'un protocole sanitaire renforcé avec le respect des gestes barrière, et une jauge de huit mètres carrés par client, contre quatre mètres carrés avant leur fermeture. Les grandes surfaces devront mettre en place un système de comptage des clients.

Le préfet de Vaucluse annonce également que le port du masque sera obligatoire sur tout le territoire du département jusqu'au 15 décembre 2020. Les attestations de déplacement seront toujours nécessaires pour les sorties. Dès ce week-end du 28 novembre, les déplacements de loisirs seront possibles dans les 20 km autour du domicile et pendant trois heures. La chasse et la pêche sont à nouveau autorisées.