Les commerces savoyards autorisés à ouvrir le dimanche en janvier

Comme en décembre, les commerces en Savoie pourront rester ouverts tous les dimanches du mois de janvier. Le préfet Pascal Bolot a pris un arrêté ce mercredi. La décision se fait département par département en fonction de la situation et choix du préfet.

"Fluidifier les flux de clientièles"

Quatre dimanches sont concernés : 10 janvier, 17, 24 et 31. L'arrêté précise que "l'ensemble des commerces de détails sont concernés", afin "d’aider les commerçants dont l’activité et le chiffre d’affaires ont été particulièrement impactés par les périodes de confinement. Cette mesure contribuera également à _fluidifier les flux de clientèles et à limiter ainsi les phénomènes de concentration_."

Les commerçants qui veulent rester ouverts devront donner leur accord par écrit.