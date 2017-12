Dans les villes moyennes, c'est fréquent, en milieu rural, beaucoup moins. Les deux petites communes du Nord-Mayenne viennent d'engager une jeune diplômée en économie dans le but de stimuler l'attractivité commerciale des centres-bourgs.

Pré-en-Pail, France

Eviter la fermeture de magasins, redonner envie aux habitants de faire leurs courses dans les centres-bourgs. Car, ici, on a tendance à aller dans les centres commerciaux de la grande ville voisine, Alençon, dans l'Orne. La Bretonne Suzy Rimasson, qui vient de prendre ses fonctions de manager commercial, a du pain sur la planche : "je vais rencontrer l'ensemble des commerçants, de recueillir leurs besoins. Ensuite je vais les accompagner. Ma mission est de faciliter les projets qui peuvent être mis en place sur le territoire. Il y a plein de choses intéressantes à faire ici".

La manager commercial partagera son temps entre les deux communes partenaires. Daniel Lenoir est le maire de Villaines-la-Juhel : "c'est un projet que l'on porte depuis plusieurs années avec les associations de commerçants qui ont besoin d'un soutien pour trouver des idées nouvelles et aussi pour aller à la pêche de nouveaux commerçants ou de repreneurs".

Les commerçants du Pays de Pail comptent beaucoup sur la jeune technicienne pour, notamment, le développement du web, outil désormais indispensable estime leur porte-parole, Laurent Bigot : "il y a les moyens pour préserver et même pour augmenter le nombre de commerces. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'un référent pour développer le commerce en ligne et remédier au problème avant qu'il ne soit trop tard".

Il y a, sur Villaines-la-Juhel et Pré-en-Pail, 140 commerçants et artisans au total. Un tissu social et économique à préserver face aux mastodontes de la distribution.