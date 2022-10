Communes béarnaises cherchent secrétaires de mairie désespérément

Les secrétaires de mairie sont devenus une denrée rare. Les collectivités locales ont du mal à en recruter comme le montre le Baromètre HoRHizons 2022, publié par des associations d'élus locaux. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la maison des communes a pourtant mis en place dès 2009 plusieurs outils pour former des secrétaires de mairie. Jérémie Marchand, Directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale à Pau, explique qu'il existe plusieurs formations : "Nous avons créé en partenariat avec l'UPPA, un diplôme universitaire qui forme chaque année de 25 à 30 étudiants sur le métier de secrétaire de mairie. Nous avons aussi une formation avec le Greta. Pour autant, ça ne réponde pas à toute la demande locale." Il faut préciser qu'avec 490 communes de moins de 2000 habitants qui nécessitent potentiellement une secrétaire de mairie, la demande est très forte dans les Pyrénées-Atlantiques. "C'est une offre d'emploi publiée toutes les semaines sur le métier de secrétaire de mairie," précise Jérémie Marchand.

Je crois que le métier ne fait plus rêver - Aude Lacaze Labadie, maire d'Andoins

A Andoins, village de près de 800 habitants à 20 minutes de Pau, Aude Lacaze Labadie, la maire de la commune est en recherche d'un ou d'une secrétaire de mairie depuis la mi-août. Elle a du relancer plusieurs fois son offre d'emploi. "Nous sommes plusieurs maires à être confronté à ce problème. Il y a vraiment un travail de fond à faire sur le métier de secrétaire de mairie" explique-t-elle. "Quand on est une commune qui arrive à une certaine strate, quand il y a plusieurs agents, une école et des projets structurants importants financièrement, nous avons besoin de trouver des profils de secrétaire de mairie polyvalent et capable d'être autonome." L'élue assure que les conditions d'embauche proposées sont quand même intéressantes. "Nous proposons un temps plein, avec des conditions financières plutôt correctes, un système de primes, une aide à la mutuelle, des chèques cadeau en fin d'année. On essaye d'apporter une plus value salariale parce que c'est un métier qui demande quand même de l'engagement."