Les communes rurales bouclent leur budget, en s'inquiétant pour l'avenir... et leur avenir

Nous sommes à Castillon dans le Canton d'Arthez-de-Béarn. 300 âmes, dans ce village perché en haut d'une crête. Il y a une école, une salle des fêtes, l'église, et un espace sportif, dernier investissement en date de la municipalité.

ⓘ Publicité

Dépenses réduites pour les lampadaires et le chauffage

Avec son équipe, Gilles Mardelle a bouclé un budget d'environ 500 000 euros pour le prochain exercice. et ici aussi on diminue le chauffage, l'éclairage public. Et comme il n'y a pas de petites économies, c'est tout le village qui retrousse ses manches pour entretenir les chemins de randonnée. " On essaie de le faire nous-même, oui. On le fait par demi-journée, parfois les habitants viennent nous aider. Si cela peut nous permettre d'éviter de passer par certaines entreprises et d'économiser 1500, 1600 euros, c'est déjà ça ! " explique Gilles Mardelle.

Selon l'association des maires des Pyrénées-Atlantiques, l'inflation a un peu moins d'impact sur ces communes rurales que sur celles, plus grosses, qui ont des investissements plus importants. En clair, avec moins d'habitants et des plus petits budgets, ces communes ont moins de gros projets, et donc elles tombent de moins haut.

Ce qui n'empêche pas les difficultés, comme le coût de la cantine, qui augmente, même pour les communes qui n'ont pas d'école, puisqu'elles doivent participer au fonctionnement de celles qui accueillent leurs enfants. Pour certaines, l'addition côté assiettes peut passer "de 800 à 1200 euros par an", selon Alain Sanz, président de l'association des maires du 64. Davantage, si l'une des écoles bénéficie par exemple d'une piscine.

"On fait comme les fourmis"

A Urdos, où vivent une soixaintaine d'habitants, "on râcle les fonds de tiroir", selon le maire Jacques Marquèze. La faute à un endettement que subit le village depuis plusieurs années.

Ailleurs on s'en sort mieux, comme dans le nord-est du département, maillé par ces petites communes, souvent rassemblées en intercommunalités. On salue parfois la bonne gestion des précédents maires, et aussi la solidarité entre collectivités. Exemple avec Mont-Disse, 80 habitants, et 100 000 euros de budget. Dont 40% vient du département, qui reverse notamment à la commune des droits de dotation.

Mais cette taxe payée par les nouveaux propriétaires pourrait bientôt baisser, vu l'état du marché immobilier. Peut-être "6000 euros en moins" pour Mont-Disse, estime le maire Charles Pelanne. Et 6000 euros, c'est ce qui est dépensé chaque année pour entretenir la voirie du village. Une voirie dont l'aménagement et l'entretien coûtent aussi plus cher, avec l'inflation. Chaque euro compte, donc.

Une question de survie ?

À Castillon, on temporise les futurs projets, et on se concentre sur l'actuel investissement : un café, avec une épicerie solidaire, juste à côté de la mairie. Il "faut être attractif", explique Gilles Mardelle, alors que la commune a gagné une trentaine de nouveaux habitants depuis 2018. Et après ? on verra ! "On va prendre notre temps et regarder ce qui va se passer à l'avenir. On va faire comme les fourmis", sourit le maire, qui assure, moins serein, ne pas pouvoir se projeter au-delà de trois ans.

Des petits budgets, souvent contraints, qui peuvent refroidir certains candidats à la succession de tous ces édiles. "S'engager dans la vie publique est un investissement lourd, et si on ne peut pas porter des projets, cela peut décourager", craint Charles Pelanne, favorable à la fusion de certaines petites communes pour qu'elles puissent aussi survivre à l'avenir.