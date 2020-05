Les compagnons d'Emmaüs ont rouvert leur boutique rue Armand Barbès à Limoges

Eux aussi sont restés confinés pendant 2 mois et sont heureux de retrouver leur boutique et les acheteurs. Les compagnons d'Emmaüs vous accueille à nouveau rue Armand Barbès à Limoges. Au plus grand plaisir des chineurs, sensibles à leur cause.

Le responsable de la communauté d’Emmaüs en Haute-Vienne Richard Hery, n'a pas voulu précipiter les choses. Mais cette décision s'est imposée. "Économiquement, c'était difficile. Il y avait aussi une problématique de désœuvrement des compagnons pendant le confinement." La boutique a donc rouvert ses portes ce mercredi rue Armand Barbès à Limoges, au prix d'une réorganisation complète des lieux.

Deux parcours différenciés et séparés entre fripes et autres objets. En sens unique. Avec deux caisses séparées. Pour éviter que les acheteurs se croisent. Les vendeurs sont équipés de masques et de blouses. Et à l'entrée, repositionnée au niveau des livraisons rue Gouffier de Lastours, un bénévole a du liquide hydroalcoolique à disposition. Pour compléter le dispositif, un compagnon vous attendra à la caisse pour récupérer votre ticket et aller chercher vos objets en boutique où le masque est obligatoire.

Les compagnons et les bénévoles d'Emmaüs ont tout réorganiser à l’intérieur de la boutique © Radio France - Jérôme Ostermann

"On a décidé de reprendre dans les meilleurs conditions possibles, pour les compagnons mais aussi pour les clients. Qu'ils se disent qu'on peut venir à Emmaüs parce que nous sommes protégés et qu'il n'y a pas de risque à venir acheter à Emmaüs" explique Richard Hery. Une réouverture qui fait le bonheur des acheteurs, des bénévoles, et bien sûr des 35 compagnons de la Haute-Vienne. "On a trouvé un peu le temps long. Ça fait du bien de retrouver une activité et le contact avec les gens de l’extérieur" se réjouit Jayson.

Et les acheteurs sont déjà là, surtout les habitués. "Il y a des magasins où je ne suis pas revenu mais là, je suis revenu ! On pense à la communauté. C'est important de reprendre. Comme dans beaucoup d'endroits, les difficultés apparaissent, et assez graves" estime Christophe, un acheteur sensible à la cause des compagnons d'Emmaüs. Quand à Annette, elle est venue voir comment la communauté peut venir chercher des objets chez elle pour leur donner. Avant de faire un tour en boutique. Pour le plaisir de chiner, et de revoir ses vieux amis.