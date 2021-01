Les compagnons du Centre Val-de-Loire au chevet des mal-logés

François Hollande était ce mardi en Indre-et-Loire. L'ex président de la République et actuel président de la Fondation "La France s'engage" est venu rencontrer les Compagnons bâtisseurs de la région Centre val de Loire. En 2017, la Fondation a remis un chèque de 150 000 euros à l'association d'autoréhabilitation pour le projet Bricobus. Un projet porté par l'antenne régional et soutenu par les élus locaux. Il s'agit d'une camionnette qui fait le tour des communes avec des outils, du matériels et des conseils destinés aux habitants nécessiteux, qui ne trouvent plus d'aides et en besoin d'améliorer leur habitat vétuste, souvent surnommé des passoires énergétiques. Un projet qui existe chez nous depuis 2014 et qui s'étend depuis trois ans à l'échelle nationale.

19 véhicules de ce type existent aujourd'hui en France notamment dans les Hauts-de-France, en Bretagne, en Ile-de-France, en Nouvelle Aquitaine, en Occitanie, en région Auvergne Rhône-Alpes ainsi qu’à La Réunion. Un moyen qui permet "aux propriétaires de retrouver un habitat digne. En cette période de crise sanitaire, économique et sociale, cette solidarité du quotidien est plus que jamais indispensable. Je suis fier de les soutenir avec la Fondation la France s’engage depuis 2017. ", a expliqué François Hollande Président de la Fondation La France s’engage.

19 bricobus existent aujourd’hui en France. © Radio France - Virginie Vandeville

Redonner confiance

François Hollande a pu observer un cas concret ce mardi, sur la commune de Nazelles-Négron, chez Chrystelle. Cette jeune femme, maman de trois enfants s'est installée dans sa maison, il y a un peu moins de deux ans. Une maison inhabitée pendant sept ans. L'électricité y est défectueuse tout comme l'isolation ou encore les sanitaires.

Cette mère de famille ne gagne que 1 300 euros par mois alors l'aide des compagnons étaient la bienvenue. Un chantier a été privilégié, celui de la création d'une salle de bain à la place d'une petite chambre, à l'étage. "Les travaux coûtent chers. Cette aide me permet d'avoir un peu plus de confort et une vrai salle de bain qui fonctionne pour mes enfants", précise Chrystelle.

Cette aide, elle passe par un suivi des compagnons bien entendu. Elle est aussi financière. Chrystelle a reçu une enveloppe de 900 euros, ce qui lui permet de financer les trois quarts des travaux. Elle paiera aux compagnons 10 % de cette somme. Mais ce travail n'est pas sans échange. Chrystelle a mis la main à la patte. "J'ai fait des trous, aidé pendant les travaux. C'était intéressant. J'avais fait les plans aussi", précise cette mère de famille. Mais le chantier n'est pas terminé. Il faut encore faire les finitions et installé un wc. Un travail qu'elle fera seule.

Une aide de 10 jours

"Nous venons travaillé avec nos bénéficiaires pendant 10 jours. Ces jours de présence sont surtout un accompagnement, une remise en confiance aussi pour ces personnes mal-logés", précise Laurent animateur technique des Compagnons bâtisseur de la région.

Une confiance qui a permis à Chrystelle d'entreprendre d'autres démarches. Elle a monté un dossier de demande de subvention pour une rénovation thermique globale qui est en cours.

Des projets de réhabilitation comme celui de Christelle, les compagnons en ont réalisé 1496 en France depuis 3 ans dont 278 rien que dans la région Centre Val-de-Loire.

Chrystelle, bénéficiaire de cette aide et Laurent, animateur technique des Compagnons bâtisseurs Centre Val-de-Loire. © Radio France - Virginie Vandeville