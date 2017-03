Les compagnons du Devoir s'installent à Rive de Gier pour le weekend

Jusqu'à dimanche, les Compagnons animent un salon dédié à l'apprentissage, salle Jean Dasté à Rive de Gier. Objectif : promouvoir ce type de formation aux métiers manuels.

Ce weekend, les compagnons du devoir organisent à Rive de Gier un salon dédié aux métiers manuels et à l'apprentissage. En 2016, la région a connu une hausse de 21 % pour Rhône-Alpes et 16 % pour l'Auvergne, des contrats d'apprentissage. Le salon surfe sur cette vague et pendant deux jours, les visiteurs de la salle Jean Dasté pourront se documenter sur l'apprentissage et les métiers manuels.

Au programme : stand de plaquistes, robotiques, évolutions des métiers et informations sur les cursus à suivre pour être apprenti. Un salon régional qui s'établit pour la première fois à Rive de Gier. Un salon porté par les jeunes en formation et les entreprises. Quatre jeunes en formation à Vaise proposent par exemple une bâtisse en plâtre, du "staff", c'est-à-dire de la plâtrerie artistique. Autre exemple avec le stand haut en couleurs d'une entreprise Viennoise qui propose donne la possibilité aux visiteurs d'expérimenter un pistolet simulateur de peinture....