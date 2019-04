Les comptes du sanctuaire de Lourdes sortent du rouge

Les responsables du sanctuaire de Lourdes ont présenté, ce lundi, le bilan financier de l'année 2018. Pour la première fois depuis 10 ans les comptes sont positifs, avec un gain d'exploitation de 200.000 euros, après dix années de déficit dont le cumul a atteint 10 millions d'euros. "Nous avons enregistré en 2016, 2,2 millions d'euros de pertes d'exploitation. Nous avons travaillé pour arriver à 1,2 millions en 2017, et enfin nous parvenons à un résultat d'exploitation positif, cette année" explique Guillaume de Vuilpan, directeur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Cet ancien cadre de Renault a été désigné en 2017 pour notamment redresser les comptes du sanctuaire : "Nous sommes une économie de dons" mais "il n'y a pas de sanctuaire d'avenir sans retour à l'équilibre de nos finances. Toutefois, j'applique les méthodes de l'entreprise sans oublier la philosophie de l'institution qui n'est résolument pas une entreprise".

Baisse des dépenses et des coûts de fonctionnement

Cette reprise en main des finances passe par une baisse des dépenses avec notamment la création d'un service achat, jusque-là chaque service passait commande lui-même. Cela a permis une baisse de 9% des coûts d'achat. Plusieurs contrats ont été renégociés. Les dépenses de fonctionnement ont baissé de 15% en deux ans.

Le sanctuaire a également réduit sa masse salariale de 9%, soit une vingtaine d'équivalents temps-plein. Il s'agit principalement de départs à la retraites non-remplacés et de quelques ruptures conventionnelles. Guillaume de Vuilpan a œuvré pour une réorganisation salariale au sein du sanctuaire "nous n’avons pas forcément besoin des mêmes métiers, ni du même nombre de personnes dans les métiers, alors nous en transformons. Par exemple, les feutiers, qui s'occupent des brûloirs ou des chapelles de lumière, se reconvertissent progressivement en agents pastoraux. Nous avons recruté un directeur du numérique parce que le digital devient un enjeu majeur".

Augmentation des recettes

En 2018, les recettes du sanctuaire ont augmenté de 1,2 million d'euros. Il a bénéficié d'un léger rebond de la fréquentation, avec un total de 1,2 million de visiteurs. La hausse des recettes s'explique aussi par le doublement, de 1 à 2,5 euros, de la contribution des participants aux pèlerinages et la création de nouveaux produits : les anciens brûloirs ont été remplacés par sept "chapelles de lumières". Les pèlerins ont déposé plus de cierges, 600. 000 euros de plus sont entrés dans les caisses, par rapport à 2017. "Les cierges représentent 40% des ressources du sanctuaire, le mailing, c'est-à-dire les appels aux dons lancés aux fidèles par mail, 20%, les contributions des pèlerins 15%, pour le reste, ce sont des quêtes ou autres", détaille Guillaume de Vuilpan. Les ressources ont progressé en 2018, de 7%, pour atteindre 18,3 millions d'euros.

Notre idée n'est pas de faire du profit mais d'avoir la capacité d'investir, c'est nécessaire pour que le pèlerins viennent

Mais les responsables du sanctuaire voient au-delà de l'assainissement des comptes. "Notre idée n'est pas de faire du profit mais d'avoir la capacité d'investir, c'est nécessaire pour que les pèlerins viennent, il faut un niveau d’investissement qui corresponde à leur attentes" explique Guillaume de Vuilpan. Ils se sont fixés trois axes de travail : devenir un sanctuaire plus proposant, transformer les hébergements en activités pastorales et développer une offre digitale.

Le profil des pèlerins a beaucoup évolué ces dernières années. Le pèlerinage organisé recule, en faveur du pèlerinage individuel (+ 12% l'an dernier), pour arriver à égalité. Le père André Cabes, recteur du sanctuaire a vu ces changements "les gens viennent moins avec leur diocèses mais par réseau. J'ai vu arriver le pèlerinage des cancéreux, c'était inattendu il y a trente ans. Nous leur avons d'abord demandé de s'organiser avec un diocèse mais ils nous ont répondu non ! Ils viennent ensemble parce qu'ils ont le même besoin. Il réunit maintenant chaque année 100.000 personnes et fallait leur faire de la place. Il y a plein de gens qui viennent avec des agences de voyages ou en s'organisant sur internet, c'est pour ça que le modèle doit changer".

Le digital est important, ce n'est pas avec une carte postale que nous ferons connaître Lourdes

Le salariés doivent être plus réactifs, les réservations se font au dernier moment parfois. L'informatique est désormais un outil essentiel et ce n'était pas gagné " quand je suis revenu ici il y a quatre ans, au secrétariat il y avait des étiquettes pour chaque groupe de pèlerinage, maintenant nous ne pouvons plus gérer tout cela manuellement. La technique digitale, je la maîtrise moyennement mais on nous aide", raconte le père Cabes.

La digitalisation du sanctuaire est un enjeu majeur pour Guillaume de Vuilpan "ça nous permet d'aller au-delà de Lourdes, de la France, ça nous permet d'avoir un appel mondial". Le sanctuaire développe le guichet unique sur internet pour faciliter les réservations, "plus besoin de passer 5 ou 6 coups de téléphone pour organiser son séjour à Lourdes".

Aujourd'hui les gens ne savent plus ce qu'est la grotte, pourquoi on leur demande de prendre un bidon pour le remplir d'eau

Le sanctuaire doit se réinventer sans cesse parce que les attentes des visiteurs ont changé aussi constate le père Cabes, "nous étions habitués à Lourdes à se contenter finalement d'ouvrir des hôtels et nos églises à des personnes qui savaient ce qu'elles venaient faire ici. Or on se rend compte que les gens ne savent plus où est la grotte, ce qu'est la grotte, pourquoi on leur demande de prendre un bidon pour le remplir d'eau. Donc, nous proposons des guides, des balisages aux pèlerins, des choses plus originales comme pouvoir prier la nuit à la grotte. Ils me montrent Lourdes comme je ne l'avais jamais vu".

"L'année Bernadette"

Le sanctuaire de Lourdes a baptisé cette année 2019 "l'année Bernadette" à l'occasion des 175 ans de sa naissance et des 140 ans de sa mort. Plusieurs événements sont organisés dont la comédie musicale, sur la vie de la petite bergère Bernadette Soubirous à qui la Vierge serait apparue en 1858 dans la grotte de Massabielle. C'est à partir du 1er juillet, elle a été officiellement validée par l'Eglise. Le sanctuaire soutient aussi le documentaire "Lourdes", en salle le 8 mai. "Nous devons accueillir tout ce qui nous est donné, comme ces films, comédies musicales, ou des rassemblements comme le Tour de France, même si au début nous avions un peu de surprise et de méfiance", conclut le père Cabes.