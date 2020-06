Les concessionnaires cherbourgeois tournent à plein régime

Les clients sont nombreux pour ce week-end de portes ouvertes par l'amicale des concessionnaires de Cherbourg. Des professionnels qui ne manquent pas de demandes depuis le déconfinement.

"Ma voiture a 19 ans donc il est temps que je le change, c'est le moment où jamais", précise un client se baladant au milieu des véhicules et des prix. La plupart savent déjà ce qu'ils veulent acheter. "C'est un achat prévu depuis plusieurs mois, c'est l'occasion de réaliser ces projets en attente pendant le confinement", poursuit un autre.

Effet déconfinement

D'après les concessionnaire, il y a eu un "effet déconfinement" sur les ventes. "On l'a ressenti tout de suite. On a réouvert le 11 mai, dés le premier jour on avait du monde", raconte Nicolas Toulorge, directeur de Cherbourg Auto Passion.

Un affluence dopée par les primes et aides à l'achat de véhicules annoncées par le gouvernement fin mai. "Aujourd'hui, j'ai une augmentation de 50% de passage. Mars, avril, début mai, on ne va pas le récupérer, mais on va compenser", poursuit-il. "Si ça continue comme ça, je pense qu'on aura une baisse des ventes de 20% sur l'année."

40% de commandes en plus

"Entre ce mois de mai et le mois de mai 2019, il nous manque 8 jours ouvrés, mais on a 40% de commandes en plus", commente Benoit Houviet, responsable des ventes à la concession Bodemer Auto. "La demande est très forte, surtout pour les voitures électriques et hybrides."

Les livraisons s'accélèrent aussi pour compenser des stocks qui se vident plus rapidement que prévus. Reste une inconnu pour ces concessionnaires: savoir combien de temps ces primes gouvernementales seront maintenues et si cette affluence record va perdurer.