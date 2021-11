Les concessionnaires de la Vienne proche de la pénurie de véhicules d'occasion

Des parkings de concessionnaires de véhicules d'occasion aux trois quarts vide. Depuis cet été, toute la profession fait face à une situation inédite. D'un côté, la demande pour ces voitures de seconde main explose. De l'autre, il y a de moins en moins de véhicules d'occasion qui arrivent sur le marché.

"Normalement, sur mon parc, on a environ une cinquantaine de véhicules. Il ne m'en reste que 6", constate Thierry Ménard, gérant de Ménard Automobile. Pour tenter de trouver de nouveaux véhicules, il fait des achats directement à des particuliers, ce qu'il ne fait jamais habituellement. "Ça me travaille un peu, parce que si au bout de six mois la situation ne s'arrange pas, je vais devoir mettre la clé sous la porte", ajoute-t-il.

L'occasion disponible immédiatement

Thierry Ménard n'est pas le seul à faire face à cette situation. "Je suis dans le métier depuis 38 ans, c'est la première fois que je vois ça, reconnait Eric Chevreste, responsable des ventes de véhicules d'occasion chez Opel Poitiers-Châtellerault. Et je pense qu'on n'est pas arrivé au plus dur".

Pour expliquer ce début de pénurie, il faut se rendre au début la chaîne de production de véhicules neufs. Depuis plusieurs mois, le secteur fait face à la pénurie de semi-conducteurs. Les usines tournent au ralenti et les délais de livraison s'allongent. "Ça incite les gens à passer sur de l'occasion, explique Nicolas, conseiller véhicules d'occasion chez Renault Migné-Auxances. Pour l'instant, nous avons encore du matériel. Mais il risque de vite s'épuiser parce qu'on a des sourcing, notamment du côté des loueurs, où il n'y a plus de reprise de véhicules neufs. Donc, le stock va finir par s'épuiser".

Des prix qui s'envolent

La situation ne devrait pas revenir à la normale dans l'immédiat. La crise du côté des semi-conducteurs et des véhicules neufs se poursuit. Les concessionnaires recommandent à ceux qui veulent acheter une voiture d'occasion de ne pas tarder pour bénéficier d'un peu de choix. Quant à ceux qui veulent revendre leur véhicule, c'est le moment. Avec le déséquilibre entre l'offre et la demande, les prix s'envolent. Plus 20 % en deux mois sur les voitures d'occasion, chez certains concessionnaires.