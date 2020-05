Les concessionnaires et garagistes limousins espèrent vite redémarrer

Les garages et concessionnaires auto du Limousin comme ailleurs attendent le déconfinement avec impatience. Seules les réparations étaient possibles depuis le 17 mais il y en avait très peu et la vente des véhicules était à l'arrêt.

Les ateliers de réparation, qu'ils soient ceux de garages indépendants ou ceux de concessions, n'avaient pas été obligés de fermer depuis le 17 mars. Mais les clients étaient bien rares, confinement oblige. Certains garagistes évoquent une baisse de leur chiffre d'affaires de plus de 80 %. A Limoges Francis Archaimbault reconnaît cependant que depuis quelques temps ses clients sont un peu revenus. Il a du coup déjà bien mis en place des procédures de sécurité sanitaire, même si personne ne le lui avait demandé, précise-t-il. Il porte notamment un masque pour recevoir ses clients, qu'il enlève certes quand il est dans son atelier, dans lequel il travaille seul puisque son unique ouvrier est au chômage partiel. Il équipe toutes les voitures de housses protectrices qui lui a faites son épouse. Et avant de rendre un véhicule il le désinfecte avec soin. "Ça le client ne le voit pas, quand il reprend sa voiture c'est déjà fait".

Un énorme stock de véhicules à livrer

Dans les concessions aussi on mise sur une reprise rapide des ateliers de réparation. Chez Ford à Guéret par exemple les prises de rendez-vous ont déjà bien commencé. "La semaine de reprise le 11 mai est déjà complète" précise le directeur Gilles Laval. Idem pour la livraison des véhicules neufs qui avaient été commandés avant le confinement et qui n'ont pu être livrés donc. Il y a de fait un retard historique pour la livraison : 400 000 véhicules seraient en attente au niveau national. Le groupe briviste Parot qui possède une trentaine de concessions dans la grande région a déjà prévenu ses clients qu'ils pourront venir chercher la leur très bientôt. Avec un protocole de livraison très sécurisé promet Alexandre Parot, "qui se terminera par la désinfection complète du véhicule avant qu'on ne le donne au client".

Des délais normaux

Quant aux nouveaux achats ils devraient eux aussi reprendre normalement dès le 11 mai. Les constructeurs ont déjà relancé les chaînes de fabrication et il n'y aura pas de pénuries. "On n'a pas de souci de disponibilité" assure Alexandre Parot. Mieux même les délais de livraison ne souffriront pas de la crise, promet Gilles Laval à la concession Ford de Guéret. "Quand on commande une voiture courante, qui n'a pas d'options très particulières, on a toujours un délai de 2 ou 3 mois. Et jusqu'à maintenant on ne nous annonce pas de contraintes particulières sur ces délais."