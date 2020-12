Noël : les confinements inspirent des idées de cadeaux en Loire-Atlantique et en Vendée

Nous n'y échapperont décidément pas. Le coronavirus et les confinements successifs influencent même parfois nos idées de cadeaux de Noël en Loire-Atlantique et en Vendée. Les ventes de matériels informatiques comme les tablettes, les caméras pour faire des visioconférences ou encore les appareils électroménagers pour faire la cuisine partent beaucoup plus vites que l'année dernière à la même époque.

Des cadeaux pour rester chez soi

"Pour ma mère cette année je vais acheter un plaid pour rester au chaud à la maison et pour mon père des charentaises", raconte Camille. "Comme ça s'il y a une troisième vague ce sera réglé", ajoute-t-elle. Les puzzles aussi ont le vent en poupe raconte Caroline: "Cette année nous sommes beaucoup sur les cadeaux pour s'occuper à la maison. Nous avons intensifié sur les puzzles. J'en ai même trouvé un avec marqué "je m'emmerdais". C'est de circonstance", dit-elle en riant.

Gros succès pour les jeux de société

Noël est d'habitude une période de forte affluence dans les magasins spécialisés dans les jeux de société mais cette année, la tendance est à la hausse, surtout sur certains produits. "J'ai noté beaucoup de demandes pour les jeux à deux pour des jeunes qui se retrouvent confinés chez eux en couple ou en collocation, mais aussi pour les jeux qui peuvent se jouer facilement en visio", explique Jonathan Monsifrot, qui travaille au Temple du jeu à Nantes.

Des tablettes numériques sous le sapin

Mais là où les confinements ont eu les effets les plus clairs sur nos idées de cadeaux pour Noël c'est dans le domaine du numérique. Les magasins Darty et Boulanger vendent trois à quatre fois plus de tablettes que l'année dernière à la même époque. "Parmi nos clients nous avons notamment des personnes qui offrent des tablettes pour Noël à leurs parents âgés, qui se sont retrouvés confinés deux fois sans pouvoir faire de visio", explique Sébastien Goascov, le responsable du rayon multimédia du magasin Boulanger Nantes Atlantis.

"Pendant les deux confinements, les gens ont dépensé beaucoup moins d'argent que d'habitude et cherchent à se faire plaisir. On voit une augmentation très forte des ventes de télés sur la fin de l'année et notamment des grandes tailles , tout ce qui est 65 voir 75 pouces", constate Olivier Samuel, le directeur du magasin Darty à Orvault. "Ce sont des cadeaux que les gens se font à eux-même", ajoute-t-il.

Mais cette hausse des ventes concerne bien d'autres rayons du magasin comme par exemple les machines à raclette. C'est toujours un grand classique des cadeaux de Noël mais cette année les ventes ont été multipliées par trois voir par quatre par rapport à l'année dernière à la même époque.